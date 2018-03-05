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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 58300 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 69652 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 72572 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105734 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99639 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104282 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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В Пакистане в результате ДТП погибли по меньшей мере 9 человек

В Пакистане в результате ДТП погибли по меньшей мере 9 человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 марта. УНН. В пакистанском городе Гуджар-Хан произошло масштабное ДТП, в результате которого погибли по крайней мере 9 человек, еще 29 получили ранения. Об этом в воскресенье сообщили источники в службе спасения, передает УНН со ссылкой на Geo.tv.

Спасатели сообщили, что пассажирский автобус столкнулся с двумя грузовиками на Большом колесном пути поздно вечером в воскресенье. Инцидент произошел после того, как один из грузовиков пыталась обогнать другой.

Среди жертв было двое несовершеннолетних и одна женщина, сообщили в службе спасения.

Пострадавшие были перевезены в местную больницу, тогда как 14 пассажиров в критическом состоянии были перевезены в соседний город Равалпинди, сообщают источники.

Напомним, в Чеховском районе Подмосковья произошло ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса, где были украинцы, в результате которого один человек погиб и трое пострадали.

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