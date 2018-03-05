В Пакистане в результате ДТП погибли по меньшей мере 9 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В пакистанском городе Гуджар-Хан произошло масштабное ДТП, в результате которого погибли по крайней мере 9 человек, еще 29 получили ранения. Об этом в воскресенье сообщили источники в службе спасения, передает УНН со ссылкой на Geo.tv.
Спасатели сообщили, что пассажирский автобус столкнулся с двумя грузовиками на Большом колесном пути поздно вечером в воскресенье. Инцидент произошел после того, как один из грузовиков пыталась обогнать другой.
Среди жертв было двое несовершеннолетних и одна женщина, сообщили в службе спасения.
Пострадавшие были перевезены в местную больницу, тогда как 14 пассажиров в критическом состоянии были перевезены в соседний город Равалпинди, сообщают источники.
Напомним, в Чеховском районе Подмосковья произошло ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса, где были украинцы, в результате которого один человек погиб и трое пострадали.