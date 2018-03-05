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У Пакистані в результаті ДТП загинуло щонайменше 9 осіб

У Пакистані в результаті ДТП загинуло щонайменше 9 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. У пакистанському місті Гуджар-Хан сталася масштабна ДТП, в результаті якої загинуло принаймні 9 осіб, ще 29 отримали поранення. Про це у неділю повідомили джерела в службі порятунку, передає УНН з посиланням на Geo.tv.

Рятувальники повідомили, що пасажирський автобус зіткнувся з двома вантажівками на Великому колісному шляху пізно ввечері в неділю. Інцидент стався після того, як одна з вантажівок намагалась обігнати іншу.

Серед жертв було двоє неповнолітніх та одна жінка, повідомили в службі порятунку.

Потерпілих було перевезено в місцеву лікарню, тоді як 14 пасажирів в критичному стані були перенесені в сусіднє місто Равалпінді, повідомляють джерела.

Нагадаємо, в Чеховскому районі Підмосков’я сталася ДТП за участю вантажівки та рейсового автобуса, де були українці, внаслідок якої одна людина загинула і троє постраждали.

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