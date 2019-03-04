В Пакистане из-за наводнений погибли 13 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Проливные дожди и внезапные наводнения в выходные в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана унесли жизни не менее 13 человек, стали причиной ранений у десятков других и повреждений сотен домов. Об этом со ссылкой на пакистанские власти сообщает AP, передает УНН.
Местное управление по предотвращению стихийных бедствий и ликвидации их последствий заявило в понедельник, что девять районов провинции пострадали от ливневых паводков, вызванных проливными дождями и снегом. Сотни домов были повреждены, ливневыми водами смыло десятки коз и овец. Указано, что инфраструктура - мосты и дороги - в некоторых районах также была повреждена.
Во все пострадавшие районы были направлены спасательные команды, которые помогали людям с расселением, едой и другими потребностями. В некоторых местах они спасли людей, оказавшихся в ловушке в результате наводнения. Сейчас дожди прекратились.
Напомним, 21 февраля проливные дожди обрушились на несколько городов в Пакистане, вызвав внезапные наводнения и унеся жизни по меньшей мере 26 человек по всей стране.