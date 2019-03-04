У Пакистані через повені загинули 13 людей

Місцеве управління з запобігання стихійним лихам і ліквідації їх наслідків заявило в понеділок, що дев'ять районів провінції постраждали від зливових паводків, викликаних проливними дощами і снігом. Сотні будинків були пошкоджені, зливовими водами змило десятки кіз і овець. Вказано, що інфраструктура - мости і дороги - у деяких районах також була пошкоджена.

В усі постраждалі райони були направлені рятувальні команди, які допомагали людям з розселенням, їжою та іншими потребами. У деяких місцях вони врятували людей, що опинилися у пастці у результаті повені. Наразі дощі припинилися.

Нагадаємо, 21 лютого проливні дощі обрушилися на кілька міст у Пакистані, викликавши раптові повені і забравши життя щонайменше 26 осіб по всій країні.