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У Пакистані через повені загинули 13 людей

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Проливні дощі і раптові повені у вихідні у провінції Белуджистан на південному заході Пакистану забрали життя щонайменше 13 осіб, стали причиною поранень у десятків інших і пошкоджень сотень будинків. Про це з посиланням на пакистанську владу повідомляє AP, передає УНН.

Місцеве управління з запобігання стихійним лихам і ліквідації їх наслідків заявило в понеділок, що дев'ять районів провінції постраждали від зливових паводків, викликаних проливними дощами і снігом. Сотні будинків були пошкоджені, зливовими водами змило десятки кіз і овець. Вказано, що інфраструктура - мости і дороги - у деяких районах також була пошкоджена.

В усі постраждалі райони були направлені рятувальні команди, які допомагали людям з розселенням, їжою та іншими потребами. У деяких місцях вони врятували людей, що опинилися у пастці у результаті повені. Наразі дощі припинилися.

Нагадаємо, 21 лютого проливні дощі обрушилися на кілька міст у Пакистані, викликавши раптові повені і забравши життя щонайменше 26 осіб по всій країні.

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