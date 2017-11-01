В пабе в Харькове подрались футбольные фанаты, задержали 52 человек

Сообщение о драке в пабе на улице Рымарской полиция получила 31 октября в 23:16.

Во время проверки информации сотрудники полиции установили, что конфликт произошел между нидерландскими и украинскими болельщиками. В результате в баре разбиты четыре окна и нарушена обстановка внутри помещения.

В Шевченковский отдел полиции города доставлены 52 человека для установления всех обстоятельств конфликта.

Происшествие зарегистрировано в Журнале единого учета правонарушений, проверка продолжается.

Напомним, двое пьяных полицейских устроили драку в Николаеве.