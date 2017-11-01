В пабе в Харькове подрались футбольные фанаты, задержали 52 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В рок-пабе "Стена" в Харькове накануне между нидерландскими и украинскими болельщиками произошла драка, задержали 52 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Харьковской области.
Сообщение о драке в пабе на улице Рымарской полиция получила 31 октября в 23:16.
Во время проверки информации сотрудники полиции установили, что конфликт произошел между нидерландскими и украинскими болельщиками. В результате в баре разбиты четыре окна и нарушена обстановка внутри помещения.
В Шевченковский отдел полиции города доставлены 52 человека для установления всех обстоятельств конфликта.
Происшествие зарегистрировано в Журнале единого учета правонарушений, проверка продолжается.
Напомним, двое пьяных полицейских устроили драку в Николаеве.