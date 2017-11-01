У пабі в Харкові побилися футбольні фанати, затримали 52 людей

Повідомлення про бійку у пабі на вулиці Римарській поліція отримала 31 жовтня о 23:16.

Під час перевірки інформації працівники поліції встановили, що конфлікт стався між нідерландськими та українськими уболівальниками. У результаті у барі розбиті чотири вікна та порушена обстановка всередині приміщення.

До Шевченківського відділу поліції міста доставлені 52 особи для встановлення усіх обставин конфлікту.

Подія зареєстрована в Журналі єдиного обліку правопорушень, перевірка триває.

Нагадаємо, двоє п'яних поліцейських влаштували бійку в Миколаєві.