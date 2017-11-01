У пабі в Харкові побилися футбольні фанати, затримали 52 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У рок-пабі "Стіна" в Харкові напередодні між нідерландськими та українськими уболівальниками сталася бійка, затримали 52 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ НП у Харківській області.
Повідомлення про бійку у пабі на вулиці Римарській поліція отримала 31 жовтня о 23:16.
Під час перевірки інформації працівники поліції встановили, що конфлікт стався між нідерландськими та українськими уболівальниками. У результаті у барі розбиті чотири вікна та порушена обстановка всередині приміщення.
До Шевченківського відділу поліції міста доставлені 52 особи для встановлення усіх обставин конфлікту.
Подія зареєстрована в Журналі єдиного обліку правопорушень, перевірка триває.
Нагадаємо, двоє п'яних поліцейських влаштували бійку в Миколаєві.