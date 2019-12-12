В Одессе ночью двое мужчин подожгли BMW
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Одессе ночью двое мужчин подожгли автомобиль BMW, одного злоумышленника задержали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Одесской области.
"Одесские патрульные задержали одного из мужчин, совершивших поджог автомобиля. Сегодня ночью, патрулируя проспект Академика Глушко, патрульные увидели, как двое неизвестных бросили что-то в автомобиль BMW. Автомобиль мгновенно загорелся. Мужчины начали убегать", - говорится в сообщении.
На место сразу вызвали бригаду ГСЧС.
В результате преследования инспекторам полиции удалось задержать одного из нарушителей.
На место происшествия вызвали следователей для дальнейшего установления всех обстоятельств дела. Сейчас устанавливается местонахождение беглеца.
Напомним, в Днепропетровской области полицейскому сожгли автомобиль, сейчас подозреваемого в этом задержано.