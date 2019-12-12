У Одесі вночі двоє чоловіків підпалили BMW
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Одесі вночі двоє чоловіків підпалили автомобіль BMW, одного зловмисника затримали. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Одеської області.
"Одеські патрульні затримали одного із чоловіків, які здійснили підпал автомобіля. Сьогодні вночі, патрулюючи проспект Академіка Глушка, патрульні побачили, як двоє невідомих кинули щось до автомобіля BMW. Автівка миттєво загорілася. Чоловіки почали тікати", - сказано у повідомленні.
На місце одразу було викликано бригаду ДСНС.
В результаті переслідування інспекторам поліції вдалося затримати одного із порушників.
На місце події викликали слідчих для подальшого встановлення всіх обставин справи. Зараз встановлюється місце перебування втікача.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині поліцейському спалили автомобіль, наразі підозрюваного у цьому затримано.