В Одессе горела "Новая почта"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Одессе пожарные ликвидировали пожар одноэтажного производственного здания. Об этом в комментарии УНН рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС в Одесской области.
"На территории здания находятся склады, магазины и отделение "Новой почты", - уточнили в пресс-службе управления.
По данным ГУ, пожар возникло 15 декабря в 11:12.
"В 12:58 пожар локализован на площади 1100 м.кв., а в 14:41 ликвидирован", - говорится в сообщении пресс-службы управления.
Жертв и пострадавших нет. К тушению были привлечены 60 человек личного состава и 12 единиц техники ГСЧС.
Напомним, в центре Львова, на улице Городецкая, произошел пожар в здании. Густой дым поднимался над зданием и улицей. Выяснилось, что горели автомобильные шины.