У Одесі горіла "Нова пошта"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Одесі вогнеборці ліквідували пожежу одноповерхової виробничої будівлі. Про це у коментарі УНН розповіли у прес-службі ГУ ДСНС у Одеській області.
"На території будівлі знаходяться склади, магазини та відділення "Нової пошти", - уточнили в прес-службі управління.
За даними ГУ, пожежа виникла 15 грудня об 11:12.
"О 12:58 пожежу локалізовано на площі 1100 м.кв., а о 14:41 ліквідовано", - йдеться у повідомленні прес-служби управління.
Жертв та постраждалих немає. До гасіння було залучено 60 чол. особового складу та 12 одиниць техніки ДСНС.
Нагадаємо, у центрі Львова, на вулиці Городоцька, сталася пожежа в будівлі. Густий дим здіймався над будівлею та вулицею. З'ясувалося, що горіли автомобільні шини.