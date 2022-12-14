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В Нью-Йорке пожар в здании полиции уничтожил улики, собранные за 30 лет: 8 человек пострадало

Киев • УНН

 • 612853 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В районе Бруклина (Нью-Йорк) масштабный пожар на складе полиции уничтожил улики, собранные за 30 лет. По данным CBS News, 8 человек пострадало, спасатели вторые сутки пытаются потушить огонь, передает УНН.

Детали

Пламя вспыхнуло во вторник в 10:30 утра (по местному времени). Причины возникновения пожара неизвестны, для его тушения привлечены 150 сотрудников спасательных служб.

По данным властей, 8 человек получили легкие травмы, среди них – трое пожарных, трое сотрудников скорой помощи и двое гражданских лиц.

В учреждении хранились важные улики, некоторые из них датированы тремя десятилетиями. Отмечается, что сгорели все материалы. В их число входили образцы ДНК, конфискованные автомобили и другие доказательства преступлений.

В отделе пожарного управления города прогнозируют, что пожар продлится еще несколько дней, после чего удастся установить масштабы разрушений. Однако здание, по словам пожарников, сделано из металлических конструкций и является непрочным.

Напомним

9 декабря произошел масштабный пожар в ТЦ "Мега Химки" на Ленинградском шоссе в москве.

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