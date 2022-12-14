В Нью-Йорке пожар в здании полиции уничтожил улики, собранные за 30 лет: 8 человек пострадало
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В районе Бруклина (Нью-Йорк) масштабный пожар на складе полиции уничтожил улики, собранные за 30 лет. По данным CBS News, 8 человек пострадало, спасатели вторые сутки пытаются потушить огонь, передает УНН.
Детали
Пламя вспыхнуло во вторник в 10:30 утра (по местному времени). Причины возникновения пожара неизвестны, для его тушения привлечены 150 сотрудников спасательных служб.
По данным властей, 8 человек получили легкие травмы, среди них – трое пожарных, трое сотрудников скорой помощи и двое гражданских лиц.
В учреждении хранились важные улики, некоторые из них датированы тремя десятилетиями. Отмечается, что сгорели все материалы. В их число входили образцы ДНК, конфискованные автомобили и другие доказательства преступлений.
В отделе пожарного управления города прогнозируют, что пожар продлится еще несколько дней, после чего удастся установить масштабы разрушений. Однако здание, по словам пожарников, сделано из металлических конструкций и является непрочным.
Напомним
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