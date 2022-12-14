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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Нью-Йорку пожежа в будівлі поліції знищила докази, зібрані за 30 років: 8 людей постраждали

У Нью-Йорку пожежа в будівлі поліції знищила докази, зібрані за 30 років: 8 людей постраждали

Київ • УНН

 • 612854 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. У районі Брукліна (Нью-Йорк) масштабна пожежа на складі поліції знищила докази, зібрані за 30 років. За даними CBS News, 8 людей постраждали, рятувальники другу добу намагаються загасити вогонь, передає УНН.

Деталі

Полум'я спалахнуло у вівторок о 10:30 ранку (за місцевим часом). Причини виникнення пожежі невідомі, для її гасіння залучено 150 співробітників рятувальних служб.

За даними влади, 8 осіб отримали легкі травми, серед них – троє пожежників, троє співробітників швидкої допомоги та двоє цивільних осіб.

У закладі зберігалися важливі докази, деякі з них датовані трьома десятиліттями. Зазначається, що згоріли всі матеріали. До них входили зразки ДНК, конфісковані автомобілі та інші докази злочинів.

У відділі пожежного управління міста прогнозують, що пожежа триватиме ще кілька днів, після чого вдасться встановити масштаби руйнувань. Проте будівля, за словами пожежників, зроблена з металевих конструкцій і є неміцною.

Нагадаємо

9 грудня сталася масштабна пожежа у ТЦ "Мега Хімки" на Ленінградському шосе в Москві.

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