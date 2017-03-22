В НОТУ отреагировали на запрет въезда Ю.Самойловой в Украину

"Национальная общественная телерадиокомпания Украины, как вещатель-организатор песенного конкурса Евровидение-2017, выполняет и будет продолжать выполнять решения органов государственной власти Украины, включая решение СБУ о запрете въезда на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой. Вместе с тем сообщаем, что подготовка к песенному конкурсу Евровидение-2017 нами, как заказчиком-организатором, продолжается в интенсивном режиме", - говорится в сообщении.

Напомним, в Европейском вещательном союзе отреагировали на запрет въезда Ю.Самойловой в Украину.

Как сообщал УНН, СБУ запретила въезд в Украину российской певице Ю.Самойловой на три года.