У НСТУ відреагували на заборону в’їзду Ю.Самойловій до України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Національна суспільна телерадіокомпанія України, як мовник-організатор пісенного конкурсу Євробачення-2017, заявила, що буде виконувати рішення Служби безпеки України щодо заборони в’їзду на територію України російській співачці Юлії Самойловій, передає УНН з посиланням на UA:Перший.
“Національна суспільна телерадіокомпанія України, як мовник-організатор пісенного конкурсу Євробачення-2017, виконує і продовжуватиме виконувати рішення органів державної влади України, включаючи рішення СБУ щодо заборони в’їзду на територію України громадянці Російської Федерації Юлії Самойловій. Разом з тим повідомляємо, що підготовка до пісенного конкурсу Євробачення-2017 нами, як мовником-організатором, продовжується в інтенсивному режимі”, — йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, в Європейському мовному союзі відреагували на заборону в’їзду Ю.Самойловій до України.
Як повідомляв УНН, СБУ заборонила в’їзд до України російській співачці Ю.Самойловій на три роки.