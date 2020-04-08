В Новотроицком военнослужащий покончил с собой
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В пгт. Новотроицкое Волновахского района Донецкой области застрелился военнослужащий. Об этом сообщили УНН правоохранители.
Происшествие произошло вечером 7 апреля в спальном помещении воинской части, дислоцирующейся в Новотроицке. По предварительной информации, военный (1977 года рождения) выстрелил себе в рот из служебного автомата АКМ-74. От выстрела военный погиб на месте.
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По данному факту начато расследование. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.
Напомним, на блокпосту на Донбассе военный покончил с собой.