У Новотроїцькому військовослужбовець покінчив із собою
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У смт. Новотроїцьке Волноваського району Донецької області застрелився військовослужбовець. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Подія сталася ввечері 7 квітня у спальному приміщенні військової частини, що дислокується у Новотроїцьку. За попередньою інформацією, військовий (1977 року народження) вистрелив собі у рот зі службового автомату АКМ-74. Від пострілу військовий загинув на місці.
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За даним фактом розпочато розслідування. Обставини та причини інциденту встановлюються.
Нагадаємо, на блокпості на Донбасі військовий покінчив із собою.