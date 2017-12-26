В новогоднюю и рождественскую ночь в Одессе будут патрулировать более 2 тыс. полицейских

"На улицах города уже патрулируют от 200 до 250 правоохранителей, включая Национальную гвардию, спецподразделение полиции и патрульных. А в новогоднюю ночь количество правоохранителей увеличится до 1000 человек личного состава и резерва. В самые "горячие" дни, а именно - 31 декабря, 1,6 и 7 января в течение суток на улицах города и области будут работать более 2-тысяч правоохранителей и членов общественных формирований. Кроме того, для обеспечения безопасности граждан, полицейские будут дежурить возле крупных торговых центров и супермаркетов", - отметили в полиции.

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Кроме того, места массовых скоплений людей будут предварительно обследованы кинологической службой, а также возможен поверхностный осмотр личных вещей, поэтому граждан просят отнестись с пониманием к ситуации.

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Полицейские перед празднованием обследуют все церкви и будут дежурить при храмах во время проведения религиозных обрядов.