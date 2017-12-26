У новорічну та різдвяну ніч в Одесі патрулюватимуть більше 2 тис. поліцейських
Київ • УНН
ОДЕСА - КИЇВ. 26 грудня. УНН. У новорічну та різдвяну ніч правоохоронці Одеси працюватимуть у посиленому режимі. Про це під час брифінгу повідомили поліцейські, передає кореспондент УНН.
“На вулицях міста вже патрулюють від 200 до 250 правоохоронців, включаючи Національну гвардію, спецпідрозділ поліції і патрульних. А в новорічну ніч кількість правоохоронців збільшиться до 1000 чоловік особового складу та резерву. В самі „гарячі“ дні, а саме — 31 грудня, 1,6 та 7 січня протягом доби на вулицях міста і області будуть працювати більше 2-тисяч правоохоронців і членів громадських формувань. Крім того, для забезпечення безпеки громадян, поліцейські будуть чергувати біля великих торгових центрів і супермаркетів”, — зазначили у поліції.
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Крім того, місця масових скупчень людей будуть попередньо обстежені кінологічної службою, а також можливий поверхневий огляд особистих речей, тому громадян просять поставитися з розумінням до ситуації.
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Поліцейські перед святкуванням обстежать всі церкви і чергуватимуть при храмах під час проведення релігійних обрядів.