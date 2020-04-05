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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 86088 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100525 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102689 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101925 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110030 просмотра

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5 марта, 13:05 • 99049 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131407 просмотра

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В Новом Орлеане из-за роста количества жертв COVID-19 переполнены морги

В Новом Орлеане из-за роста количества жертв COVID-19 переполнены морги

Киев  •  УНН

 • 18741 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Морги города Новый Орлеан (штат Луизиана, США) переполнены и больше не принимают тела умерших от заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN со ссылкой на мэра Нового Орлеана Лато Кантрелл, передает УНН.

“Морги больше не способны забирать и хранить их, так как переполнены. Мне пришлось просить федеральное правительство предоставить дополнительные рефрижераторы, чтобы мы могли позаботиться о тех, кто отправился к Богу, но не нашел заслуженного покоя”, — приводит телекомпания слова мэра.

Президент США Дональд Трамп ранее назвал Луизиану следующим потенциальным эпицентром COVID-19 после штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Согласно данным, размещенном в Twitter Кантрелл, в Луизиане подтверждены 12 496 случаев заболевания, вызываемого новым коронавирусом, и смерть 409 инфицированных. В Новом Орлеане зафиксировано 3 966 случаев заражения и 153 смерти.

США вышли на первое место в мире по количеству случаев заражения коронавирусом. По информации Университета Джона Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 311,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. 8488 инфицированных умерли, выздоровели 14786 человек. Всего в мире на COVID-19 заболело уже более 1,2 млн человек.

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