У Новому Орлеані через зростання кількості жертв COVID-19 переповнені морги

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Морги міста Новий Орлеан (штат Луїзіана, США) переповнені і більше не приймають тіла померлих від захворювання COVID-19, що викликається новим коронавірусом. Про це повідомила в суботу телекомпанія CNN з посиланням на мера Нового Орлеана Латою Кантрелл, передає УНН.