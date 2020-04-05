У Новому Орлеані через зростання кількості жертв COVID-19 переповнені морги
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Морги міста Новий Орлеан (штат Луїзіана, США) переповнені і більше не приймають тіла померлих від захворювання COVID-19, що викликається новим коронавірусом. Про це повідомила в суботу телекомпанія CNN з посиланням на мера Нового Орлеана Латою Кантрелл, передає УНН.
“Морги більше не здатні забирати і зберігати їх, так як переповнені. Мені довелося просити федеральний уряд надати додаткові рефрижератори, щоб ми могли подбати про тих, хто вирушив до Бога, але не знайшов заслуженого спокою”, — наводить телекомпанія слова мера.
Президент США Дональд Трамп раніше назвав Луїзіану наступним потенційним епіцентром COVID-19 після штатів Нью-Йорк і Нью-Джерсі.
Згідно з даними, розміщеному в Twitter Кантрелл, в Луїзіані підтверджені 12 496 випадків захворювання, що викликається новим коронавірусом, і смерть 409 інфікованих. У Новому Орлеані зафіксовано 3 966 випадків зараження і 153 смерті.
США вийшли на перше місце в світі по кількості випадків зараження коронавірусом. За інформацією Університету Джона Хопкінса, який проводить підрахунки на основі даних федеральної і місцевої влади, в США зафіксовано понад 311,5 тис. випадків зараження коронавірусом. 8 488 інфікованих померли, одужали 14 786 чоловік. Всього у світі на COVID-19 захворіло вже понад 1,2 млн осіб.