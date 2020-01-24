В "Новой Почте" не знают, как противостоять смертельному коронавирусу
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В ООО "Новая Почта" не знают, как противостоять смертельному коронавирусу, а также не отвечают, отказываются ли украинцы от посылок из Китая, передает УНН.
Журналисты УНН отправили информационный запрос в ООО "Новая Почта", в котором попросили предоставить информацию о ситуации с отправлениями из Китая в связи с коронавирусом 2019-nCoV.
В частности просили сообщить, отказываются ли люди получать отправления из Китая, есть ли на "Новой Почте" протокол, согласно которому работники действуют при получении отправления из Китая, чтобы предотвратить распространение коронавируса и есть ли советы или инструкции клиентам относительно посылок из Китая.
В результате вместо ответа журналисты УНН получили от почтового оператора ряд вопросов: "Подскажите, пожалуйста, какие пути распространения вируса, о которых Вы пишете в запросе? Какова продолжительность "жизни" вируса вне живого организма? Есть ли у Вас официальные выводы врачей?"
Напомним, в Украине создали оперативный штаб для контроля распространения коронавируса.
Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 26.