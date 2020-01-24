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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В "Новой Почте" не знают, как противостоять смертельному коронавирусу

Киев • УНН

 • 17912 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. В ООО "Новая Почта" не знают, как противостоять смертельному коронавирусу, а также не отвечают,  отказываются ли украинцы от посылок из Китая, передает УНН.

В "Новой Почте" не знают, как противостоять смертельному коронавирусу

Журналисты УНН отправили информационный запрос в ООО "Новая Почта", в котором попросили предоставить информацию о ситуации с отправлениями из Китая в связи с коронавирусом 2019-nCoV.

В частности просили сообщить, отказываются ли люди получать отправления из Китая, есть ли на "Новой Почте" протокол, согласно которому работники действуют при получении отправления из Китая, чтобы предотвратить распространение коронавируса и есть ли советы или инструкции клиентам относительно посылок из Китая.

В результате вместо ответа журналисты УНН получили от почтового оператора ряд вопросов: "Подскажите, пожалуйста, какие пути распространения вируса, о которых Вы пишете в запросе? Какова продолжительность "жизни" вируса вне живого организма? Есть ли у Вас официальные выводы врачей?"

Напомним, в Украине создали оперативный штаб для контроля распространения коронавируса.

Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 26.

Украинские Национальные Новости

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