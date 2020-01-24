У “Новій Пошті” не знають, як протистояти смертельному коронавірусу

Журналісти УНН надіслали інформаційний запит до ТОВ “Нова Пошта”, у якому попросили надати інформацію щодо ситуації з відправленнями з Китаю у зв’язку з коронавірусом 2019-nCoV.

Зокрема просили повідомити, чи відмовляються люди отримувати відправлення з Китаю, чи є на “Новій Пошті” протокол, згідно з яким працівники діють під час отримання відправлення з Китаю, щоб запобігти поширенню коронавірусу та чи є поради чи інструкції клієнтам стосовно посилок з Китаю.

У результаті замість відповіді журналісти УНН отримали від поштового оператора низку запитань: “Підкажіть, будь ласка, які шляхи поширення вірусу, про які Ви пишете у запиті? Яка тривалість „життя“ вірусу поза живим організмом? Чи є у Вас офіційні висновки лікарів?”

Нагадаємо, в Україні створили оперативний штаб для контролю розповсюдження коронавірусу.

Кількість загиблих від нового типу коронавірусу у Китаї збільшилася до 26.