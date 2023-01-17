В Норвегии сокращают ряд военных учений: угроза со стороны рф уменьшилась

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Осенью 2022 года Норвегия решила перевести своих военных в состояние повышенной боевой готовности для усиления безопасности в связи с войной россии против Украины. Сейчас оборонное ведомство страны решило, что объем военных учений можно снизить.

"Вооруженные силы осуществили внутренние преобразования для лучшей подготовки к ситуации, перед которой мы предстали", – сказал Финберг и добавил, что на ближайшее будущее главным фокусом норвежских вооруженных сил станут совместные оперативные учения, учения с силами НАТО и государств- партнеров, обучение по общей обороне и проверка навыков персонала.

"Важно отметить, что поддержка Украины – это и поддержка готовности национальных сил. россия напала на мирную соседнюю страну. Наша активная поддержка Украины укрепляет доверие к нашим собственным возможностям и желание защищать себя", – сказал он.

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