В Норвегии сокращают ряд военных учений: угроза со стороны рф уменьшилась
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Вооруженные силы Норвегии в 2023 году будут проводить меньшее количество учений, чем ранее, в связи с уменьшением угрозы со стороны россии – большинство ее неядерных сил вовлечено в полномасштабную войну в Украине, заявил представитель министерства обороны Норвегии подполковник Вегард Финберг для VG, пишет УНН.
Детали
Осенью 2022 года Норвегия решила перевести своих военных в состояние повышенной боевой готовности для усиления безопасности в связи с войной россии против Украины. Сейчас оборонное ведомство страны решило, что объем военных учений можно снизить.
"Вооруженные силы осуществили внутренние преобразования для лучшей подготовки к ситуации, перед которой мы предстали", – сказал Финберг и добавил, что на ближайшее будущее главным фокусом норвежских вооруженных сил станут совместные оперативные учения, учения с силами НАТО и государств- партнеров, обучение по общей обороне и проверка навыков персонала.
"Важно отметить, что поддержка Украины – это и поддержка готовности национальных сил. россия напала на мирную соседнюю страну. Наша активная поддержка Украины укрепляет доверие к нашим собственным возможностям и желание защищать себя", – сказал он.
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