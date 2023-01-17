У Норвегії скорочують низку військових навчань: загроза з боку рф зменшилась
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Збройні сили Норвегії у 2023 році будуть проводити меншу кількість навчань, ніж раніше, у зв’язку зі зменшенням загрози з боку росії – більшість її неядерних сил залучена до повномасштабної війни в Україні, заявив представник міністерства оборони Норвегії підполковник Вегард Фінберг для VG, пише УНН.
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Восени 2022 року Норвегія вирішила перевести своїх військових у стан підвищеної бойової готовності для посилення безпеки у зв'язку з війною росії проти України. Зараз оборонне відомство країни вирішило, що обсяг військових навчань можна зменшити.
"Збройні сили здійснили внутрішні перетворення для кращої підготовки до ситуації, перед якою ми постали", – сказав Фінберг та додав, що на найближче майбутнє головним фокусом норвезьких збройних сил стануть спільні оперативні навчання, навчання із силами НАТО й держав-партнерів, навчання із загальної оборони та перевірка навичок персоналу.
"Важливо наголосити, що підтримка України – це й підтримка готовності національних сил. росія напала на мирну сусідню країну. Наша активна підтримка України зміцнює довіру до наших власних спроможностей і бажання захищати себе", – сказав він.
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