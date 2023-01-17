У Норвегії скорочують низку військових навчань: загроза з боку рф зменшилась

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Восени 2022 року Норвегія вирішила перевести своїх військових у стан підвищеної бойової готовності для посилення безпеки у зв'язку з війною росії проти України. Зараз оборонне відомство країни вирішило, що обсяг військових навчань можна зменшити.

"Збройні сили здійснили внутрішні перетворення для кращої підготовки до ситуації, перед якою ми постали", – сказав Фінберг та додав, що на найближче майбутнє головним фокусом норвезьких збройних сил стануть спільні оперативні навчання, навчання із силами НАТО й держав-партнерів, навчання із загальної оборони та перевірка навичок персоналу.

"Важливо наголосити, що підтримка України – це й підтримка готовності національних сил. росія напала на мирну сусідню країну. Наша активна підтримка України зміцнює довіру до наших власних спроможностей і бажання захищати себе", – сказав він.

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