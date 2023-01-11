Україна отримала мости від Норвегії: де їх використають

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Раніше обіцяні міністеркою закордонних справ Норвегії Аннікен Гуйтфельдт переправи надало Норвезьке управління державних доріг.

Як повідомили в Мінінфраструктури, мости будуть встановлені на звільнених територіях України. Це тимчасові конструкції типу acrow/bailey, що застосовують для пересування важких транспортних засобів - вантажівок з гуманітарною допомогою, карет швидкої допомоги, пожежних авто, ремонтних бригад.

Відомо, що Норвегія стала вже третьою країною, яка передала в Україну гуманітарну допомогу для відновлення дорожньої інфраструктури. Раніше Україна отримала тимчасові мости від Чехії та Франції. Невдовзі «Укравтодор» очікує мости від Швеції та ще одну партію чеських тимчасових переправ.

Нагадаємо

У грудні міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Гуйтфельдт заявила, що країна передасть Україні 10 мостів, щоб допомогти відновити сполучення у регіонах.