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Норвегія передасть Україні 10 мостів для заміни зруйнованих війною

Норвегія передасть Україні 10 мостів для заміни зруйнованих війною

Київ • УНН

 • 459757 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Гуйтфельдт заявила, що країна передасть Україні 10 мостів, щоб допомогти відновити сполучення у регіонах. Про це повідомляє Norway Postsen, інформує УНН.

Цитата

"Норвегія передасть Україні 10 мостів. Російська війна цинічно знищила важливі частини інфраструктури в Україні. Щоб доставити їжу, воду та ліки, а також поранених українців до лікарні, Україна повністю залежить від функціонування дорожньої мережі. Ми знаємо, що ці мости допоможуть Україні", - наголосила Гуйтфельдт. 

Деталі

Загальна вартість мостів становить 30 мільйонів норвезьких крон (3 млн доларів) і фінансується з гуманітарного бюджету Міністерства закордонних справ країни.

Конструкційні елементи повезуть в Україну 32 трейлерами, перший з них вже вирушив в дорогу у вівторок.

"Війна в Україні вимагає від Європи бути разом. Невдовзі уряд оголосить про нові внески, на додачу до близько 14 млрд крон (1,4 млрд доларів) допомоги, яку ми пообіцяли", - додала чиновниця.

Доповнення

У деокупованій Балаклії Харківської області відновили рух мостом. Ця переправа буде тимчасовою, її передали чеські партнери

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