Норвегия передаст Украине 10 мостов для замены разрушенных войной
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Министр иностранных дел Норвегии Анникен Гуйтфельдт заявила, что страна передаст Украине 10 мостов, чтобы помочь восстановить сообщение в регионах. Об этом сообщает Norway Postsen, информирует УНН.
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"Норвегия передаст Украине 10 мостов. Российская война цинично уничтожила важные части инфраструктуры в Украине. Чтобы доставить еду, воду и лекарства, а также раненых украинцев в больницу, Украина полностью зависит от функционирования дорожной сети. Мы знаем, что эти мосты помогут Украине", - подчеркнула Гуйтфельдт.
Детали
Общая стоимость мостов составляет 30 миллионов норвежских крон (3 млн долларов) и финансируется из гуманитарного бюджета Министерства иностранных дел страны.
Конструкционные элементы повезут в Украину 32 трейлера, первый из них уже отправился в путь во вторник.
"Война в Украине требует от Европы быть вместе. Вскоре правительство объявит о новых взносах, в дополнение к около 14 млрд крон (1,4 млрд долларов) помощи, которую мы пообещали", - добавила чиновница.
Дополнение
В деоккупированной Балаклее Харьковской области возобновили движение по мосту. Эта переправа будет временной, ее передали чешские партнеры.