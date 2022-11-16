У деокупованій Балаклії відкрили рух тимчасовим мостом, який передала Чехія
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У деокупованій Балаклії Харківської області відновили рух мостом. Ця переправа буде тимчасовою, її передали чеські партнери. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, інформує УНН.
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«У Балаклії відкрито рух тимчасовим мостом, який передали чеські партнери. Це 36-метровий двоповерховий двостінний армований мостовий настил з консольним та пішохідним мостом. Він був змонтований поруч з пошкодженим мостом впродовж одного місяця після звільнення Балаклії», - ідеться у повідомленні.
Деталі
У відомстві зазначили, що міст встановлений на автомобільній дорозі Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія.
«Рух буде реверсним, але цей міст з’єднує житлові масиви Балаклії з інфраструктурою міста та значно спрощує логістику доставки людям медикаментів, гуманітарної допомоги та товарів першої необхідності», - додали у Мінінфраструктури.
Доповнення
15 вересня до Балаклії Харківської області вирушив перший рейс після того, як місто звільнили від російських окупантів.
У Балаклії Харківської області з'явилася електроенергія в кінці вересня.