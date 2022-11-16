У деокупованій Балаклії відкрили рух тимчасовим мостом, який передала Чехія

Цитата

«У Балаклії відкрито рух тимчасовим мостом, який передали чеські партнери. Це 36-метровий двоповерховий двостінний армований мостовий настил з консольним та пішохідним мостом. Він був змонтований поруч з пошкодженим мостом впродовж одного місяця після звільнення Балаклії», - ідеться у повідомленні.

Деталі

У відомстві зазначили, що міст встановлений на автомобільній дорозі Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія.

«Рух буде реверсним, але цей міст з’єднує житлові масиви Балаклії з інфраструктурою міста та значно спрощує логістику доставки людям медикаментів, гуманітарної допомоги та товарів першої необхідності», - додали у Мінінфраструктури.

Доповнення

15 вересня до Балаклії Харківської області вирушив перший рейс після того, як місто звільнили від російських окупантів.

У Балаклії Харківської області з'явилася електроенергія в кінці вересня.