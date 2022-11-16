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У деокупованій Балаклії відкрили рух тимчасовим мостом, який передала Чехія

У деокупованій Балаклії відкрили рух тимчасовим мостом, який передала Чехія

Київ • УНН

 • 335608 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. У деокупованій Балаклії Харківської області відновили рух мостом. Ця переправа буде тимчасовою, її передали чеські партнери. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, інформує УНН.

Цитата

«У Балаклії відкрито рух тимчасовим мостом, який передали чеські партнери. Це 36-метровий двоповерховий двостінний армований мостовий настил з консольним та пішохідним мостом. Він був змонтований поруч з пошкодженим мостом впродовж одного місяця після звільнення Балаклії», - ідеться у повідомленні.

Деталі

У відомстві зазначили, що міст встановлений на автомобільній дорозі Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія.

«Рух буде реверсним, але цей міст з’єднує житлові масиви Балаклії з інфраструктурою міста та значно спрощує логістику доставки людям медикаментів, гуманітарної допомоги та товарів першої необхідності», - додали у Мінінфраструктури.

Доповнення

15 вересня до Балаклії Харківської області вирушив перший рейс після того, як місто звільнили від російських окупантів.

У Балаклії Харківської області з'явилася електроенергія в кінці вересня. 

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