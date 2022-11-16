В деоккупированной Балаклее открыли движение временным мостом, который передала Чехия

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«В Балаклее открыто движение временным мостом, переданным чешскими партнерами. Это 36-метровый двухэтажный двухстенный армированный мостовой настил с консольным и пешеходным мостом. Он был смонтирован рядом с поврежденным мостом в течение одного месяца после освобождения Балаклеи», - говорится в сообщении.

Детали

В ведомстве отметили, что мост установлен на автомобильной дороге Р-78 Харьков-Змиев-Балаклия.

«Движение будет реверсным, но этот мост объединяет жилые массивы Балаклеи с инфраструктурой города и значительно упрощает логистику доставки людям медикаментов, гуманитарной помощи и товаров первой необходимости», - добавили в Мининфраструктуры.

Дополнение

15 сентября в Балаклею Харьковской области отправился первый рейс после того, как город освободили от российских оккупантов.

В Балаклее Харьковской области появилась электроэнергия в конце сентября.