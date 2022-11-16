В деоккупированной Балаклее открыли движение временным мостом, который передала Чехия
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В деоккупированной Балаклее Харьковской области возобновили движение по мосту. Эта переправа будет временной, ее передали чешские партнеры. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины, информирует УНН.
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«В Балаклее открыто движение временным мостом, переданным чешскими партнерами. Это 36-метровый двухэтажный двухстенный армированный мостовой настил с консольным и пешеходным мостом. Он был смонтирован рядом с поврежденным мостом в течение одного месяца после освобождения Балаклеи», - говорится в сообщении.
Детали
В ведомстве отметили, что мост установлен на автомобильной дороге Р-78 Харьков-Змиев-Балаклия.
«Движение будет реверсным, но этот мост объединяет жилые массивы Балаклеи с инфраструктурой города и значительно упрощает логистику доставки людям медикаментов, гуманитарной помощи и товаров первой необходимости», - добавили в Мининфраструктуры.
Дополнение
15 сентября в Балаклею Харьковской области отправился первый рейс после того, как город освободили от российских оккупантов.
В Балаклее Харьковской области появилась электроэнергия в конце сентября.