Украина получила мосты от Норвегии: где их используют
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Украину прибыли первые грузовики с гуманитарной помощью от Норвегии. В декабре 2022 года Норвегия передала 10 мостов общей стоимостью 30 млн норвежских крон, сообщает УНН со ссылкой на заявление Министерства инфраструктуры Украины.
Детали
Ранее обещанные министром иностранных дел Норвегии Анникен Гуйтфельдт переправы предоставило Норвежское управление государственных дорог.
Как сообщили в Мининфраструктуры, мосты будут установлены на освобожденных территориях Украины. Это временные конструкции типа acrow/bailey, применяемые для передвижения тяжелых транспортных средств - грузовиков с гуманитарной помощью, карет скорой помощи, пожарных авто, ремонтных бригад.
Известно, что Норвегия стала уже третьей страной, которая передала в Украину гуманитарную помощь для восстановления дорожной инфраструктуры. Ранее Украина получила временные мосты от Чехии и Франции. Вскоре «Укравтодор» ожидает мосты от Швеции и еще одну партию чешских временных переправ.
Напомним
В декабре министр иностранных дел Норвегии Анникен Гуйтфельдт заявила, что страна передаст Украине 10 мостов, чтобы помочь восстановить сообщение в регионах.