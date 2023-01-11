Украина получила мосты от Норвегии: где их используют

Детали

Ранее обещанные министром иностранных дел Норвегии Анникен Гуйтфельдт переправы предоставило Норвежское управление государственных дорог.

Как сообщили в Мининфраструктуры, мосты будут установлены на освобожденных территориях Украины. Это временные конструкции типа acrow/bailey, применяемые для передвижения тяжелых транспортных средств - грузовиков с гуманитарной помощью, карет скорой помощи, пожарных авто, ремонтных бригад.

Известно, что Норвегия стала уже третьей страной, которая передала в Украину гуманитарную помощь для восстановления дорожной инфраструктуры. Ранее Украина получила временные мосты от Чехии и Франции. Вскоре «Укравтодор» ожидает мосты от Швеции и еще одну партию чешских временных переправ.

Напомним

В декабре министр иностранных дел Норвегии Анникен Гуйтфельдт заявила, что страна передаст Украине 10 мостов, чтобы помочь восстановить сообщение в регионах.