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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Украина получила мосты от Норвегии: где их используют

Киев • УНН

 • 495121 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. В Украину прибыли первые грузовики с гуманитарной помощью от Норвегии. В декабре 2022 года Норвегия передала 10 мостов общей стоимостью 30 млн норвежских крон, сообщает УНН со ссылкой на заявление Министерства инфраструктуры Украины.

Украина получила мосты от Норвегии: где их используют

Детали

Ранее обещанные министром иностранных дел Норвегии Анникен Гуйтфельдт переправы предоставило Норвежское управление государственных дорог. 

Как сообщили в Мининфраструктуры, мосты будут установлены на освобожденных территориях Украины. Это временные конструкции типа acrow/bailey, применяемые для передвижения тяжелых транспортных средств - грузовиков с гуманитарной помощью, карет скорой помощи, пожарных авто, ремонтных бригад.

Известно, что Норвегия стала уже третьей страной, которая передала в Украину гуманитарную помощь для восстановления дорожной инфраструктуры. Ранее Украина получила временные мосты от Чехии и Франции. Вскоре «Укравтодор» ожидает мосты от Швеции и еще одну партию чешских временных переправ.

Напомним

В декабре министр иностранных дел Норвегии Анникен Гуйтфельдт заявила, что страна передаст Украине 10 мостов, чтобы помочь восстановить сообщение в регионах.

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