В ряде областей Украины раздается воздушная тревога
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Карта воздушных тревог".
Детали
По данным карты, сирены раздаются в Черкасской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях.
Как сообщает Telegram-канал, есть "активность тактической авиации вдоль линии фронта".
Напомним
В течение суток российские оккупанты нанесли 4 ракетных и 9 авиационных ударов. Зафиксировано и 25 вражеских обстрелов из реактивных систем залпового огня.