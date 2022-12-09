В ряде областей Украины раздается воздушная тревога

Детали

По данным карты, сирены раздаются в Черкасской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях.



Как сообщает Telegram-канал, есть "активность тактической авиации вдоль линии фронта".

Напомним

В течение суток российские оккупанты нанесли 4 ракетных и 9 авиационных ударов. Зафиксировано и 25 вражеских обстрелов из реактивных систем залпового огня.