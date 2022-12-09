У низці областей України лунає повітряна тривога
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Повітряна тривога оголошена у низці областей України, передає УНН із посиланням на Telegram-канал "Карта повітряних тривог".
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За даними карти, сирени лунають у Черкаській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та Донецькій області.
Як повідомляє Telegram-канал, є "активність тактичної авіації вздовж лінії фронту".
Нагадаємо
Протягом доби російські окупанти завдали 4 ракетних та 9 авіаційних ударів. Зафіксовано і 25 ворожих обстрілів з реактивних систем залпового вогню.