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В освобожденных районах Киевской области продлили усиленный комендантский час

Киев • УНН

 • 123190 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Усиленный комендантский час в населенных пунктах Броварского, Вышгородского и Бучанского районов, которые освободили от российских оккупантов, продлится до 6:00 утра 7 апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Киевской ОВА.

В освобожденных районах Киевской области продлили усиленный комендантский час

Цитата

"Действие усиленного комендантского часа в населенных пунктах Броварского, Вышгородского и Бучанского районов, которые были освобождены от оккупационных войск, продлено. Он продлится до 6:00 утра 7 апреля", — говорится в сообщении.

Детали

На всей остальной территории Киевской области комендантский час будет длиться с 21:00 4 апреля до 6:00 5 апреля.

Во время комендантского часа запрещено находиться на улицах и в других общественных местах, передвигаться на транспорте или пешком.

Как отметили в ОВА, такие меры нужны для того, чтобы силы обороны и спасатели зачистили объекты инфраструктуры от мин, которые оставили после себя оккупанты.

Напомним 

Сначала в населенных пунктах Броварского, Вышгородского и Бучанского районов, которые освободили от российских оккупантов, комендантский час ввели с 21:00 2 апреля до 06:00 5 апреля.

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