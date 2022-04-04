У звільнених районах Київщини продовжили посилену комендантську годину
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Посилена комендантська година в населених пунктах Броварського, Вишгородського та Бучанського районів, які звільнили від російських окупантів, триватиме до 6:00 ранку 7 квітня. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Київської ОВА.
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"Дію посиленої комендантської години в населених пунктах Броварського, Вишгородського та Бучанського районів, що були звільнені від окупаційних військ, подовжено. Вона триватиме до 6:00 ранку 7 квітня", — ідеться у повідомленні.
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На всій іншій території Київської області комендантська година триватиме з 21:00 4 квітня до 6:00 5 квітня.
Під час комендантської години заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки.
Як зазначили в ОВА, такі заходи потрібні для того, щоб сили оборони та рятувальники зачистили об'єкти інфраструктури від мін, які лишили після себе окупанти.
Нагадаємо
Спочатку у населених пунктах Броварського, Вишгородського та Бучанського районів, які звільнили від російських окупантів, комендантську годину ввели з 21:00 2 квітня до 06:00 5 квітня.