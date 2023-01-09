В немецком приюте для беженцев произошла потасовка с участием украинца: шестеро пострадали, из них - двое детей

Детали

Сообщается, что в воскресенье, 8 января, 21-летний пьяный мужчина устроил драку в доме и напал на сотрудника службы охраны. Впоследствии трое других жителей общежития тоже напали на охранника, избивали его и угрожали ножом. Он использовал перечный баллончик для защиты.

В результате инцидента четверо взрослых и двое детей от одного года получили легкие ранения. Правоохранители задержали 21-летнего нападающего. Он провел ночь в отделении полиции.

Как сообщает другое немецкое издание Bild, один из нападавших был гражданином Украины.

Напомним

На западе Германии 8 января полиция арестовала двух человек, которым предъявлено обвинение в подготовке теракта с применением химического оружия.