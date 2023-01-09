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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
8 апреля, 18:32 • 21450 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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В немецком приюте для беженцев произошла потасовка с участием украинца: шестеро пострадали, из них - двое детей

Киев • УНН

 • 1355293 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. В немецком городе Земмерд в доме для беженцев произошла драка, в результате которой пострадали шесть человек, из них двое детей. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Welt.

В немецком приюте для беженцев произошла потасовка с участием украинца: шестеро пострадали, из них - двое детей

Детали

Сообщается, что в воскресенье, 8 января, 21-летний пьяный мужчина устроил драку в доме и напал на сотрудника службы охраны. Впоследствии трое других жителей общежития тоже напали на охранника, избивали его и угрожали ножом. Он использовал перечный баллончик для защиты.

В результате инцидента четверо взрослых и двое детей от одного года получили легкие ранения. Правоохранители задержали 21-летнего нападающего. Он провел ночь в отделении полиции.  

Как сообщает другое немецкое издание Bild, один из нападавших был гражданином Украины.

Напомним

На западе Германии 8 января полиция арестовала двух человек, которым предъявлено обвинение в подготовке теракта с применением химического оружия.

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