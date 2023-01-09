В немецком приюте для беженцев произошла потасовка с участием украинца: шестеро пострадали, из них - двое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. В немецком городе Земмерд в доме для беженцев произошла драка, в результате которой пострадали шесть человек, из них двое детей. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Welt.
Детали
Сообщается, что в воскресенье, 8 января, 21-летний пьяный мужчина устроил драку в доме и напал на сотрудника службы охраны. Впоследствии трое других жителей общежития тоже напали на охранника, избивали его и угрожали ножом. Он использовал перечный баллончик для защиты.
В результате инцидента четверо взрослых и двое детей от одного года получили легкие ранения. Правоохранители задержали 21-летнего нападающего. Он провел ночь в отделении полиции.
Как сообщает другое немецкое издание Bild, один из нападавших был гражданином Украины.
Напомним
На западе Германии 8 января полиция арестовала двух человек, которым предъявлено обвинение в подготовке теракта с применением химического оружия.