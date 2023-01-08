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У Німеччині за підозрою у підготовці теракту затримано двох іранців

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. На заході Німеччини поліція заарештувала двох осіб, яким пред'явлено звинувачення в підготовці теракту із застосуванням хімічної зброї, повідомляє УНН з посиланням на німецький ЗМІ.

У Німеччині за підозрою у підготовці теракту затримано двох іранців

Підозрювані 32-річний виходець з Ірану і його брат.

Вважається, що вони готували напад із застосуванням ціаніду і рицину. У їхній квартирі в Кастроп-Рауксель у Рурській області пройшов обшук. Експерти були в костюмах хімічного та біологічного захисту. У прокуратурі заявили, що у квартирі слідів отрут не виявлено, проте, за даними слідства, "докази отримано". ЗМІ повідомляють, що щонайменше один із підозрюваних дав свідчення і зізнався.

Причиною злочину, що готувався, називають ісламістські мотиви. Так чи інакше правоохоронні органи поки відмовляються від розгорнутих коментарів.

За даними RKI, високотоксичний рицин внесено до списку військової зброї в розділі «біологічна зброя». Ціанід також дуже токсичний, навіть найменші кількості смертельні для людини.

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