В Германии по подозрению в подготовке теракта задержаны двое иранцев

Подозреваемые 32-летний выходец из Ирана и его брат.

Предполагается, что они готовили нападение с применением цианида и рицина. В их квартире в Кастроп-Рауксель в Рурской области прошёл обыск. Эксперты были в костюмах химической и биологической защиты. В прокуратуре заявили, что в квартире следов ядов не обнаружено, тем не менее, по данным следствия, "доказательства получены". СМИ сообщают, что как минимум один из подозреваемых дал признательные показания.

Причиной готовившегося преступления называют исламистские мотивы. Так или иначе правоохранительные органы пока отказываются от развёрнутых комментариев.

По данным RKI, высокотоксичный рицин включен в список военного оружия в разделе «биологическое оружие». Цианид также очень токсичен, даже самые маленькие количества смертельны для человека.