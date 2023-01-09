У німецькому притулку для біженців сталася бійка за участі українця: шестеро постраждали, з них - двоє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. У німецькому місті Зьоммерд в будинку для біженців сталася бійка, унаслідок якої постраждало шестеро осіб, з них двоє дітей. Про це інформує УНН, посилаючись на Welt.
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Повідомляється, що у неділю, 8 січня, 21-річний п'яний чоловік влаштував бійку в помешканні та напав на співробітника служби охорони. Згодом троє інших мешканців гуртожитку теж напали на охоронця, били його та погрожували ножем. Він використав перцевий балончик для захисту.
У результаті інциденту четверо дорослих та двоє дітей віком від одного року отримали легкі поранення. Павоохоронці затримали 21-річного нападника. Він провів ніч у відділку поліції.
Як повідомляє інше німецьке видання Bild, один з нападників був громадянином України.
Нагадаємо
На заході Німеччини 8 січня поліція заарештувала двох осіб, яким пред'явлено звинувачення в підготовці теракту із застосуванням хімічної зброї.