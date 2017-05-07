В немецком Ганновере состоится массовая эвакуация из-за авиабомбы военных лет
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Около 50 000 жителей немецкого города Ганновера будут эвакуированы из их домов в воскресенье, чтобы дать саперам возможность обезвредить пять тяжелых авиабомб времен Второй мировой войны, пролежавших в земле более 70 лет, передает УНН со ссылкой на ВВС.
“Эвакуация начнется в 09:00 по местному времени и продлится до вечера. Власть приготовила для людей места временного размещения, десятки тысяч порций супа и программу развлечений, включающую в себя посещение музеев, показ детских фильмов и спортивные мероприятия”, — говорится в сообщении.
Кроме жилых кварталов, будут эвакуированы больница, семь интернатов для пожилых людей и завод автопокрышек компании Continental. Администрация железных дорог предупредила о возможности сбоев отправления и прибытия поездов на ганноверском вокзале.