У німецькому Ганновері відбудеться масова евакуація через авіабомби воєнних років
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Близько 50 тисяч жителів німецького міста Ганновера будуть евакуйовані з їх будинків в неділю, щоб дати саперам можливість знешкодити п’ять важких авіабомб часів Другої світової війни, що пролежали в землі понад 70 років, передає УНН з посиланням на ВВС.
“Евакуація почнеться о 09:00 за місцевим часом і триватиме до вечора. Влада приготувала для людей місця тимчасового розміщення, десятки тисяч порцій супу і програму розваг, що включає в себе відвідування музеїв, показ дитячих фільмів та спортивні заходи”, — йдеться в повідомленні.
Крім житлових кварталів, будуть евакуйовані лікарня, сім інтернатів для літніх людей та завод автопокришок компанії Continental. Адміністрація залізниць попередила про можливість збоїв відправлення і прибуття поїздів на ганноверском вокзалі.