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В немецком Дортмунде из-за авиабомбы объявили самую крупную эвакуацию со времен Второй мировой войны

В немецком Дортмунде из-за авиабомбы объявили самую крупную эвакуацию со времен Второй мировой войны

Киев  •  УНН

 • 26779 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Эвакуация населения проходит в воскресенье в городе Дортмунд в Германии из-за авиабомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщается на официальной странице города в Twitter, отмечает УНН.

“В Дортмунде проходит одна из крупнейших эвакуаций в истории города”, — говорится в сообщении. Свои дома покинут около 14 тысяч жителей города. На время эвакуации полностью прекращено железнодорожное сообщение с городом.

В конце Второй мировой войны на нацистскую Германию было сброшено более 2 млн бомб различных калибров. Более 20% из них не разорвались. Раз в несколько месяцев снаряды обнаруживают рабочие при прокладке дорог или закладке фундамента новых зданий. Как правило, никакой угрозы для жизни людей такие находки не представляют — саперы обезвреживают их в течение нескольких часов.

До сих пор самой массовой была эвакуация во Франкфурте-на-Майне осенью 2017 года. Тогда из-за операции по обезвреживанию временно покинуть дома были вынуждены 60 тысяч человек.

# doBombe1201 : In #Dortmund läuft eine der größten Evakuierungs-Aktionen der Stadtgeschichte. Wir berichten hier den ganzen Tag über live.
Nachdem gestern Patient * innen der Kliniken verlegt wurden, müssen heute ca. 14.000 Anwohner * innen evakuiert werden. #dobombe pic.twitter.com/6LGtGN05w3

— Stadt Dortmund (@stadtdortmund) January 12, 2020

In diesem Moment: #Polizei & #Ordnungsamt im Klinikviertel bei der Evakuierung der Bevölkerung; hier an der Beurhausstr. Höhe der einen von insgesamt sechs Schutzmauern. Eine extra Pressefahrt im Sperrbereich dokumentiert alles. #doBombe #evakuierung pic.twitter.com/xqFRim5nv4

— Klinikum Dortmund (@klinikumdo) January 12, 2020

# doBombe1201 : Die Evakuierungsmaßnahmen liegen im Zeitplan. Einige Verweigerer konnten überzeugt werden, die Wohnung zu verlassen. #dobombe pic.twitter.com/F879bpLj9K

— Stadt Dortmund (@stadtdortmund) January 12, 2020

# doBombe1201 : Die Evakuierung schreitet gut voran. Der betroffene Teil der Innenstadt ist weitestgehend geräumt. #dobombe pic.twitter.com/2u0WF2BO3K

— Stadt Dortmund (@stadtdortmund) January 12, 2020

#dobombe am #Friedensplatz im #Bereitstellungsraum ist alles Ruhig #EinsatzfuerDortmund #ehrenamt pic.twitter.com/F9t0X68PCK

— Feuerwehr Dortmund (@FW_Dortmund) January 12, 2020

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