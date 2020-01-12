У німецькому Дортмунді через авіабомбу оголосили найбільшу евакуацію з часів Другої світової війни
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Евакуація населення проходить в неділю в місті Дортмунд в Німеччині через авіабомбу часів Другої світової війни. Про це повідомляється на офіційній сторінці міста в Twitter, зазначає УНН.
“У Дортмунді проходить одна з найбільших евакуацій в історії міста”, — йдеться в повідомленні. Свої будинки покинуть близько 14 тисяч жителів міста. На час евакуації повністю припинено залізничне сполучення з містом.
В кінці Другої світової війни на нацистську Німеччину було скинуто понад 2 млн бомб різних калібрів. Більше 20% з них не розірвалися. Раз на кілька місяців снаряди виявляють робочі при прокладанні доріг або закладці фундаменту нових будівель. Як правило, ніякої загрози для життя людей такі знахідки не представляють — сапери знешкоджують їх протягом декількох годин.
До сих пір наймасовішою була евакуація у Франкфурті-на-Майні восени 2017 року. Тоді через операцію зі знешкодження тимчасово покинути будинки були змушені 60 тисяч чоловік.
#doBombe1201: In #Dortmund läuft eine der größten Evakuierungs-Aktionen der Stadtgeschichte. Wir berichten hier den ganzen Tag über live.
Nachdem gestern Patient*innen der Kliniken verlegt wurden, müssen heute ca. 14.000 Anwohner*innen evakuiert werden.#dobombe pic.twitter.com/6LGtGN05w3
In diesem Moment: #Polizei & #Ordnungsamt im Klinikviertel bei der Evakuierung der Bevölkerung; hier an der Beurhausstr. Höhe der einen von insgesamt sechs Schutzmauern. Eine extra Pressefahrt im Sperrbereich dokumentiert alles. #doBombe #evakuierung pic.twitter.com/xqFRim5nv4— Klinikum Dortmund (@klinikumdo) January 12, 2020
#doBombe1201: Die Evakuierungsmaßnahmen liegen im Zeitplan. Einige Verweigerer konnten überzeugt werden, die Wohnung zu verlassen. #dobombe pic.twitter.com/F879bpLj9K— Stadt Dortmund (@stadtdortmund) January 12, 2020
#doBombe1201: Die Evakuierung schreitet gut voran. Der betroffene Teil der Innenstadt ist weitestgehend geräumt. #dobombe pic.twitter.com/2u0WF2BO3K— Stadt Dortmund (@stadtdortmund) January 12, 2020
#dobombe am #Friedensplatz im #Bereitstellungsraum ist alles Ruhig #EinsatzfuerDortmund #ehrenamt pic.twitter.com/F9t0X68PCK— Feuerwehr Dortmund (@FW_Dortmund) January 12, 2020