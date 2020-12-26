В Германии первой от COVID-19 вакцинировали 101-летнюю женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Первой в ФРГ прививку от коронавируса сделала 101-летняя женщина, живущая в доме престарелых в федеральной земле Саксония-Анхальт. Об этом сообщил таблоид Bild, передает УНН.
Как пишет издание, прививки вакциной Biontech/Pfizer также сделали другие жители дома престарелых и персонал заведения.
Отметим, что в Германии коронавирусом заразились 1642013, выздоровели 1235968, умер 29601 человек.
Напомним, завтра в Европе стартует вакцинация от COVID-19.
Как сообщал УНН, в Германии планируют с середины 2021 года предложить прививки против коронавируса для всех жителей страны.