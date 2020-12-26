У Німеччині першою від COVID-19 вакцинували 101-річну жінку

Як пише видання, щеплення вакциною Biontech/Pfizer також зробили інші мешканці будинку престарілих і персонал закладу.

Відзначимо, що у Німеччині коронавірусом заразилися 1 642 013, одужали 1 235 968, помер 29 601 особа.

Нагадаємо, завтра у Європі стартує вакцинація від COVID-19.

Як повідомляв УНН, у Німеччині планують із середини 2021 року запропонувати щеплення проти коронавірусу для всіх жителів країни.