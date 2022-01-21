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В Германии нашли останки украинцев, которые 80 лет считались пропавшими без вести

В Германии нашли останки украинцев, которые 80 лет считались пропавшими без вести

Киев • УНН

 • 15311 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Усилиями Министерства иностранных дел Украины, в Германии археологи обнаружили останки трех украинских солдат, которых 80 лет считали пропавшими без вести. Об этой истории в своем Facebook написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

Цитата

“Украина никогда не бросает своих. Ни живых, ни мертвых - МИД нашел солдат из Украины, которых 80 лет считали пропавшими без вести”, - написал министр.

Детали

Так, министр сообщил, что в 2021 году в одном из районов Бремена на севере Германии началась подготовка к промышленному строительству. Строительная площадка должна была быть расположен на месте засыпанного песком бывшего кладбища времен Второй Мировой войны.

Со слов министра, местным это место захоронения советских военнопленных и принудительных рабочих было известно как “Русское кладбище”.

“Украинские дипломаты в Генеральном консульстве Украины в Гамбурге узнали о планах строительства. Конечно, мы понимали, что кладбище никакое не “российское”, а советское, и что среди советских военнопленных и принудительных рабочих могли быть украинцы”, - отметил он.

Украинские дипломаты вместе с местными активистами обратились к местной власти и настояли на важности для Украины исследования этого места и достойного чествования всех жертв и с остальными добились приостановки строительства и проведения тщательного исторического исследования, которое вскрыло сенсацию.

“После завершения войны американская армия задокументировала на кладбище 772 захоронения. Но в 1947-1948 годах были перезахоронены лишь 456. Впоследствии раскопки по неустановленным причинам прекратили, а именно кладбище засыпали двухметровым слоем песка. Более 300 захоронений могли оставаться забытыми и без должного чествования”, - пишет Кулеба.

Так, власти Бремена объявили о начале масштабных археологических раскопок. Работа началась в августе 2021 года. На место организовали поездку пяти студентов-археологов КНУ им. Т. Шевченко под руководством кандидатки исторических наук Татьяны Пастушенко. С 15 по 29 августа они приняли непосредственное участие в раскопках.

Со слов дипломата, именно украинские студенты обнаружили первые находки (отдельные кости, солдатские номерные жетоны).

Среди них был и жетон № 14683, принадлежавший украинскому солдату Ивану Пастернаку.

Позже с помощью Национального музея истории Украины во Второй мировой войне удалось найти родственников солдата.

“Кроме Ивана Пастернака мы уже нашли еще двух украинских воинов, Сергея Селика (Зелика), уроженца Киевской области 1921 г. р., и Николая Ковальчука 1915 г. р. с Волыни. Родственников Сергея совместными усилиями с музеем уже удалось найти, родственников Николая еще ищем”, - пишет Кулеба.

Он отметил, что на раскопках еще есть неидентифицированные останки. Раскопки продлятся до марта 2022 года.

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