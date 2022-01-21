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У Німеччині знайшли останки українців, які 80 років вважались зниклими безвісти

У Німеччині знайшли останки українців, які 80 років вважались зниклими безвісти

Київ • УНН

 • 15312 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Зусиллями Міністерства закордонних справ України, у Німеччині археологи виявили останки трьох українських солдат, яких 80 років вважали зниклими безвісти. Про цю історію в своєму Facebook написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише УНН.

Цитата

“Україна ніколи не кидає своїх. Ні живих, ні мертвих - МЗС знайшло солдатів з України, яких 80 років вважали зниклими безвісти”, - написав міністр.

Деталі

Так, міністр повідомив, що у 2021 році в одному з районів Бремена на півночі Німеччини розпочалася підготовка до промислового будівництва. Будівельний майданчик мав бути розташований на місці засипаного піском колишнього кладовища часів ІІ Світової війни.

Зі слів міністра, місцевим це місце поховання радянських військовополонених і примусових робітників було відоме як “Російське кладовище”.

“Українські дипломати у Генеральному консульстві України в Гамбурзі дізналися про плани будівництва. Звісно, ми розуміли, що кладовище ніяке не “російське”, а радянське, і що серед радянських військовополонених та примусових робітників могли бути українці”, - зазначив він.

Українські дипломати разом із місцевими активістами звернулися до місцевої влади та наполягли на важливості для України дослідження цього місця і гідного вшанування усіх жертв та з рештою добилися призупинки будівництва та проведення ретельного історичного дослідження, яке розкрило сенсацію.

“Після завершення війни американська армія задокументувала на кладовищі 772 поховання. Але в 1947-1948 роках були перепоховані лише 456. Згодом розкопки із невстановлених причин припинили, а саме кладовище засипали двометровим шаром піску. Понад 300 поховань могли залишатися забутими і без належного вшанування”, - пише Кулеба.

Так, влада Бремена оголосила про початок масштабних археологічних розкопок. Робота розпочалася у серпні 2021 року. На місце організували поїздку п’яти студентів-археологів КНУ ім. Т.Шевченка під керівництвом кандидатки історичних наук Тетяни Пастушенко. З 15 по 29 серпня вони взяли безпосередню участь у розкопках.

Зі слів дипломата, саме українські студенти виявили перші знахідки (окремі кості, солдатські номерні жетони).

Серед них був і жетон № 14683, який належав українському солдату Івану Пастернаку.

Пізніше за допомогою Національного музею історії України у Другій світовій війні вдалось знайти родичів солдата.

“Крім Івана Пастернака ми вже знайшли ще двох українських воїнів, Сергія Селика (Зелика), уродженця Київської області 1921 р.н., та Миколу Ковальчука 1915 р.н. з Волині. Родичів Сергія спільними зусиллями з музеєм вже вдалося знайти, а родичів Миколи ще шукаємо”, - пише Кулеба.

Він зазначив, що на розкопках ще є неідентифіковані рештки. Розкопки триватимуть до березня 2022 року.

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