Должен помочь Украине: в Германии построят завод по производству боеприпасов

Детали

Сообщается, что после двух отказов Швейцарии по реэкспорту боеприпасов в Украину в ответ на запрос Берлина немецкий оборонный концерн Rheinmetall строит новый завод по производству боеприпасов. Линии по производству боеприпасов среднего калибра должны быть готовы в январе 2023 года. Главной целью строительства является автономная поставка боеприпасов бундесвера, но это также поможет наладить поставки Украине снарядов для зенитных самоходных установок Gepard, пишет издание.

По словам представителя Rheinmetall, основное внимание направлено на восстановление обеспечения боеприпасами Германии, которое будет независимым от зарубежных производственных мощностей. Он добавил, что было принято решение о производстве боеприпасов калибрами 20-35 мм в ФРГ.

Представитель Rheinmetall сообщил, что производство начнется в июне 2023 года, а в июле компания сможет поставить первую партию боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard. Тем самым, если федеральное правительство направит соответствующий заказ, Украина может получить до 300 тысяч боеприпасов, отметил он. Где именно строится новый завод, публично не сообщается.

Напомним

В ноябре Швейцария запретила Германии поставлять в Украину боеприпасы швейцарского производства для танка Gepard. Как заявил министр экономики Швейцарии Ги Пармелен, из-за нейтралитета его страны этот запрос удовлетворить невозможно