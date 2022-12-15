Має допомогти Україні: у Німеччині збудують завод із виробництва боєприпасів

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Повідомляється, що після двох відмов Швейцарії у реекспорті боєприпасів до України у відповідь на запит Берліна німецький оборонний концерн Rheinmetall будує новий завод з виробництва боєприпасів. Лінії з виробництва боєприпасів середнього калібру мають бути готові вже в січні 2023 року. Головною метою будівництва є автономне постачання боєприпасів бундесверу, але водночас це допоможе налагодити поставки Україні снарядів для зенітних самохідних установок Gepard, пише видання.

За словами представника Rheinmetall, основна увага спрямована на відновлення забезпечення боєприпасами Німеччини, яке буде незалежним від закордонних виробничих потужностей. Він додав, що було ухвалено рішення про виробництво боєприпасів калібрами 20-35 мм у ФРН.

Представник Rheinmetall повідомив, що виробництво розпочнеться у червні 2023 року, а у липні компанія зможе поставити першу партію боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard. Тим самим якщо федеральний уряд направить відповідне замовлення, Україна може отримати до 300 тисяч боєприпасів, зазначив він. Де саме будується новий завод, публічно не повідомляється.

Нагадаємо

У листопаді Швейцарія заборонила Німеччині постачати до України боєприпаси швейцарського виробництва для танка Gepard. Як заявив міністр економіки Швейцарії Гі Пармелен, через нейтралітет його країни цей запит задовольнити неможливо