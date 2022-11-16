В Германии заявили, что НАТО не будет закрывать небо над Украиной после инцидента в Польше

Детали

В Берлине отвергли идею закрытия неба над Украиной, заявив, что это “якобы создаст угрозу прямой конфронтации между россией и НАТО”.

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"Вместе со всеми нашими союзниками мы согласны с тем, что хотим избежать дальнейшей эскалации этой войны в Украине", - заявил представитель правительства ФРГ.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции заявил, что нет никаких признаков того, что падение ракеты в Пшеводуве на востоке Польши было результатом преднамеренной атаки.

Польша накануне заявила, что ракета, вероятно, российского производства упала на востоке страны, в результате чего погибли два человека.

Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября заявил по поводу инцидента с падением ракеты, что нет никаких признаков того, что это была преднамеренная атака на Польшу. И что "многое указывает на то, что это была ракета ПВО, которая, к сожалению, упала на территорию Польши".