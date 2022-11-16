У Німеччині заявили, що НАТО не закриватиме небо над Україною після інциденту в Польщі

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У Берліні відкинули ідею закриття неба над Україною, заявивши, що це “нібито створить загрозу прямій конфронтації між росією та НАТО”.

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"Разом з усіма нашими союзниками ми погоджуємося з тим, що хочемо уникнути подальшої ескалації цієї війни в Україні", - заявив представник уряду ФРН.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції заявив, що немає жодних ознак того, що падіння ракети в Пшеводуві на сході Польщі було результатом навмисної атаки.

Польща напередодні заявила, що ракета, ймовірно, російського виробництва впала на сході країни, внаслідок чого загинуло двоє людей.

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада заявив щодо інциденту з падінням ракети, що немає жодних ознак того, що це була навмисна атака на Польщу. І що "багато вказує на те, що це була ракета ППО, яка, на жаль, впала на територію Польщі".